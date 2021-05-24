В суд передали протокол против Google за плохую фильтрацию запрещённого контента

Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении компании Google за недостаточную фильтрацию запрещённого в России контента. Как сообщает пресс-служба ведомства, это уже повторное нарушение IT-гиганта.

РКН отмечает, что с 2018 по 2020 год составил четыре протокола по статье о недостаточной фильтрации с общей суммой штрафов в 5,7 миллиона рублей. Компания оплатила наложенное взыскание.

"В конце мая Роскомнадзором передано в суд ещё одно дело за повторное невыполнение этой обязанности", — говорится в сообщении федеральной службы.

Сумма штрафа за повторное нарушение составляет от полутора до пяти миллионов рублей. По информации Роскомнадзора, в среднем Google не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещённый контент, включая ресурсы с террористическими, экстремистскими, порнографическими материалами, а также сайты интернет-магазинов по продаже наркотиков.