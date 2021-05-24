Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В суд передали протокол против Google за плохую фильтрацию запрещённого контента

По информации Роскомнадзора, в среднем компания не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещённую информацию, включая ресурсы с террористическими, экстремистскими, порнографическими материалами, а также сайты интернет-магазинов по продаже наркотиков.

24 мая, 22:50

Фото © Pixabay

Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении компании Google за недостаточную фильтрацию запрещённого в России контента. Как сообщает пресс-служба ведомства, это уже повторное нарушение IT-гиганта.

РКН отмечает, что с 2018 по 2020 год составил четыре протокола по статье о недостаточной фильтрации с общей суммой штрафов в 5,7 миллиона рублей. Компания оплатила наложенное взыскание.

"В конце мая Роскомнадзором передано в суд ещё одно дело за повторное невыполнение этой обязанности", — говорится в сообщении федеральной службы.

Один шаг до экстремизма: Google и YouTube могут попасть под санкции в России

Один шаг до экстремизма: Google и YouTube могут попасть под санкции в России

Сумма штрафа за повторное нарушение составляет от полутора до пяти миллионов рублей. По информации Роскомнадзора, в среднем Google не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещённый контент, включая ресурсы с террористическими, экстремистскими, порнографическими материалами, а также сайты интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре допустили замедление сервисов Google из-за недостаточной фильтрации контента.

Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов

Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов

А накануне стало известно, что компания Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору. Там решили оспорить требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Один шаг до экстремизма: Google и YouTube могут попасть под санкции в России

вчера в 21:40

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения "Улица героев"

7 мая, 11:22

Лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией к июню

вчера в 23:30

Хакеры получили возможность следить за рядом пользователями Apple

сегодня в 00:17

"Тупость человеческая!": Семенович рассказала, почему плачет и выходит из себя

сегодня в 00:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1