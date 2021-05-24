Британская газета Express опубликовала список симптомов, сигнализирующих об образовании тромбов. В своём материале издание ссылается на специалистов Европейского агентства лекарственных средств.

По данным медиков, людям стоит начать беспокоиться о состоянии здоровья, если они наблюдают у себя одышку, боль в груди, длительную и не проходящую боль в животе, отёки конечностей, сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения.

Специалисты рекомендуют при обнаружении подобных симптомов немедленно обращаться за помощью к врачам.