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Немедленно бежать за помощью: Врачи перечислили ранние симптомы образования тромбов

В частности, в перечне фигурируют сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения.

24 мая, 22:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британская газета Express опубликовала список симптомов, сигнализирующих об образовании тромбов. В своём материале издание ссылается на специалистов Европейского агентства лекарственных средств.

По данным медиков, людям стоит начать беспокоиться о состоянии здоровья, если они наблюдают у себя одышку, боль в груди, длительную и не проходящую боль в животе, отёки конечностей, сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения.

Медики рассказали о предвещающем рак симптоме, который кажется безобидным

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Специалисты рекомендуют при обнаружении подобных симптомов немедленно обращаться за помощью к врачам.

Ранее учёные перечислили распространённые признаки скорой смерти. При этом по отдельности ни один из симптомов не знаменует приближающуюся кончину.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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