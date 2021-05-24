Немедленно бежать за помощью: Врачи перечислили ранние симптомы образования тромбов
В частности, в перечне фигурируют сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения.
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Британская газета Express опубликовала список симптомов, сигнализирующих об образовании тромбов. В своём материале издание ссылается на специалистов Европейского агентства лекарственных средств.
По данным медиков, людям стоит начать беспокоиться о состоянии здоровья, если они наблюдают у себя одышку, боль в груди, длительную и не проходящую боль в животе, отёки конечностей, сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения.
Специалисты рекомендуют при обнаружении подобных симптомов немедленно обращаться за помощью к врачам.
Ранее учёные перечислили распространённые признаки скорой смерти. При этом по отдельности ни один из симптомов не знаменует приближающуюся кончину.
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