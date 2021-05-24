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Более миллиона избирателей приняли участие в первый день праймериз "Единой России"

По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования сенатора Александра Карелина, активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.

24 мая, 22:10
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Свыше одного миллиона избирателей приняли участие в первый день предварительного голосования (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов, которые смогут выдвинуться на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Этому не помешали и предпринятые DDoS-атаки на партийный ресурс, уточнили в пресс-службе единороссов.

"В предварительном голосовании "Единой России" в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования", — сказано в сообщении.

В "Единой России" рассказали, как будут храниться ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

В "Единой России" рассказали, как будут храниться ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

Как отметил глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин, активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.

"Количество проголосовавших уверенно растёт с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор", — рассказал он.

Сайт "Единой России" в преддверии праймериз подвергся хакерской атаке

Сайт "Единой России" в преддверии праймериз подвергся хакерской атаке

Кроме того, Карелин напомнил, что возможность зарегистрироваться в качестве избирателя есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно. Он также заметил, что 30 мая в 42 регионах страны, где голосование проходит по смешанной системе, будут открыты и счётные участки.

"Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь "Единой России" определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму", — резюмировал Карелин.

Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

Порядка 5,5 тысячи человек станут участниками праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму

Порядка 5,5 тысячи человек станут участниками праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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