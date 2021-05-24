Более миллиона избирателей приняли участие в первый день праймериз "Единой России"
По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования сенатора Александра Карелина, активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Свыше одного миллиона избирателей приняли участие в первый день предварительного голосования (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов, которые смогут выдвинуться на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Этому не помешали и предпринятые DDoS-атаки на партийный ресурс, уточнили в пресс-службе единороссов.
"В предварительном голосовании "Единой России" в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования", — сказано в сообщении.
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Как отметил глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин, активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.
"Количество проголосовавших уверенно растёт с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор", — рассказал он.
Кроме того, Карелин напомнил, что возможность зарегистрироваться в качестве избирателя есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно. Он также заметил, что 30 мая в 42 регионах страны, где голосование проходит по смешанной системе, будут открыты и счётные участки.
"Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь "Единой России" определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму", — резюмировал Карелин.
Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
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