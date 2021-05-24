Более миллиона избирателей приняли участие в первый день праймериз "Единой России"

Свыше одного миллиона избирателей приняли участие в первый день предварительного голосования (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов, которые смогут выдвинуться на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Этому не помешали и предпринятые DDoS-атаки на партийный ресурс, уточнили в пресс-службе единороссов.

"В предварительном голосовании "Единой России" в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования", — сказано в сообщении.

Как отметил глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин, активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.

"Количество проголосовавших уверенно растёт с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор", — рассказал он.

Кроме того, Карелин напомнил, что возможность зарегистрироваться в качестве избирателя есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно. Он также заметил, что 30 мая в 42 регионах страны, где голосование проходит по смешанной системе, будут открыты и счётные участки.

"Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь "Единой России" определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму", — резюмировал Карелин.