В "Единой России" рассказали, как будут храниться ключи шифрования блокчейна предварительного голосования
В партии отметили, что технология не только делает процесс максимально открытым и легитимным, но и более быстрым.
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В "Единой России" разделили ключи шифрования блокчейна, через который проходит электронное предварительное голосование партии. Как сообщили в пресс-службе политдвижения, ключи будут храниться у четверых человек: это сенатор Александр Карелин, член ОП Подмосковья Олег Сирота, член президиума генсовета партии Михаил Осеевский и специалист по технологиям искусственного интеллекта Игорь Ашманов.
Отмечается, что ключи будут соединены 30 мая, после чего данные будут опубликованы на сайте предварительного голосования. Таким образом, партия сумела сделать процесс максимально открытым и доступным для всех.
"Это происходит с помощью технологии блокчейна. Чтобы предотвратить возможное вмешательство, мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищённое, самое легитимное и самое открытое голосование", — рассказал руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.
В сфере информационных технологий новую систему оценили высоко. Там отметили, что процесс стал не только более открытым и легитимным, но и более быстрым. А после публикации блокчейна в открытый доступ любой желающий сможет проверить, правильно ли учтён его голос, не нарушая тайну голосования.
Напомним, технология блокчейна впервые была использована в голосовании во время внесения поправок в конституцию летом прошлого года. Тогда безопасность и удобство нововведения высоко оценила председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.
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