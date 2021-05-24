В "Единой России" рассказали, как будут храниться ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

В "Единой России" разделили ключи шифрования блокчейна, через который проходит электронное предварительное голосование партии. Как сообщили в пресс-службе политдвижения, ключи будут храниться у четверых человек: это сенатор Александр Карелин, член ОП Подмосковья Олег Сирота, член президиума генсовета партии Михаил Осеевский и специалист по технологиям искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

Отмечается, что ключи будут соединены 30 мая, после чего данные будут опубликованы на сайте предварительного голосования. Таким образом, партия сумела сделать процесс максимально открытым и доступным для всех.

"Это происходит с помощью технологии блокчейна. Чтобы предотвратить возможное вмешательство, мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищённое, самое легитимное и самое открытое голосование", — рассказал руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

В сфере информационных технологий новую систему оценили высоко. Там отметили, что процесс стал не только более открытым и легитимным, но и более быстрым. А после публикации блокчейна в открытый доступ любой желающий сможет проверить, правильно ли учтён его голос, не нарушая тайну голосования.