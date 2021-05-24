Мужчина выгулял медвежонка на одном из пляжей Челябинска
Этим действием он вызвал восторг у детей и совершенно оппозитные эмоции — у местного Министерства экологии.
Мужчина решил выгулять медвежонка на одном из пляжей Челябинска. Видео © Соцсети
Курьёзный случай произошёл на одном из челябинских пляжей: мужчина привёл туда на выгул своего медвежонка, чем вызвал восторг у находившихся там детей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на заместителя министра экологии области Виталия Безрукова.
"23 мая мужчина привёл молодого медведя искупаться, когда пляж был полный граждан и детей без всякой защиты. Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми", — сказал он.
Он также отметил беспечность взрослых, которые запросто позволяли своим детям играть с медвежонком, который, несмотря на свои пока ещё скромные размеры, уже является грозным хищником.
Специалисты министерства уже устанавливают личность владельца. Хозяину предстоит ответить, откуда у него взялся медвежонок. Если будет доказано незаконное владение, то медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело. Представители Минэкологии уже подали заявление в полицию и Роспотребнадзор.
Это не первый случай с участием медвежонка, который произошёл в Челябинске в последнее время: не так давно жители города нашли ещё одного лежащим в коробке на заправке. Его назвали Умкой и отдали в ветеринарную клинику.
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