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Сообщение об угрозе теракта на рейсе Lufthansa в Минске не подтвердилось

Борт уже готовится к вылету по маршруту Минск — Франкфурт, ведётся загрузка багажа, аэропорт функционирует в штатном режиме.

24 мая, 13:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В аэропорту Минска завершены все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна Lufthansa после сообщения о возможном теракте.

"Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", — сообщает пресс-служба аэропорта.

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Отмечается, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, что накануне в Минске экстренно сел Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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