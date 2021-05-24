Сообщение об угрозе теракта на рейсе Lufthansa в Минске не подтвердилось
Борт уже готовится к вылету по маршруту Минск — Франкфурт, ведётся загрузка багажа, аэропорт функционирует в штатном режиме.
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В аэропорту Минска завершены все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна Lufthansa после сообщения о возможном теракте.
"Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", — сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
Напомним, что накануне в Минске экстренно сел Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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