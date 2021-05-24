Глава Ryanair рассказал об "агентах КГБ" на перехваченном над Минском самолёте с Протасевичем

В самолёте с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии, заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в интервью радиостанции Newstalk.

По его мнению, экстренная посадка лайнера, в котором был разыскиваемый белорусскими властями сооснователь Telegram-канала NEXTA, в аэропорту Минска после сообщения о бомбе была "актом спонсируемого государством пиратства". Он отметил, что "в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО".