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Глава Ryanair рассказал об "агентах КГБ" на перехваченном над Минском самолёте с Протасевичем

По его мнению, экстренная посадка лайнера из-за "бомбы на борту" была актом спонсируемого государством пиратства.

24 мая, 08:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

В самолёте с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии, заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в интервью радиостанции Newstalk.

По его мнению, экстренная посадка лайнера, в котором был разыскиваемый белорусскими властями сооснователь Telegram-канала NEXTA, в аэропорту Минска после сообщения о бомбе была "актом спонсируемого государством пиратства". Он отметил, что "в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО".

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

"Кажется, целью властей (Белоруссии. — Прим. Лайфа) было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", — отметил О'Лири.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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