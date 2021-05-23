В Литве возбуждено уголовное дело по факту "захвата воздушного судна" Ryanair в Минске

Правоохранительные органы Литвы завели уголовное дело по факту "захвата воздушного судна" после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас.

"Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", — сказал Арлаускас.

Представитель полиции объяснил, что после объявления о минировании воздушного судна в самолёте возник конфликт. Это стало одной из причин внепланового приземления в Минске.

Как сообщал Лайф, лайнер уже приземлился в аэропорту Вильнюса. Там его встретила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.