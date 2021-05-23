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В Литве возбуждено уголовное дело по факту "захвата воздушного судна" Ryanair в Минске

Представитель полиции страны объяснил, что после объявления о минировании воздушного судна в самолёте возник конфликт. Это стало одной из причин внепланового приземления в столице Белоруссии.

23 мая, 20:29

Фото © ТАСС / АР

Правоохранительные органы Литвы завели уголовное дело по факту "захвата воздушного судна" после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас.

"Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", сказал Арлаускас.

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Представитель полиции объяснил, что после объявления о минировании воздушного судна в самолёте возник конфликт. Это стало одной из причин внепланового приземления в Минске.

Как сообщал Лайф, лайнер уже приземлился в аэропорту Вильнюса. Там его встретила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встречает пассажиров лайнера Ryanair. Видео © Соцсети

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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