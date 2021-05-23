"Нужна твёрдая реакция европейцев": Глава МИД Франции обвинил Минск в угоне "боинга" Ryanair
На борту самолёта, совершившего в Белоруссии вынужденную посадку, находилось девять граждан Франции.
Фото © ТАСС / Niall Carson
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости единой позиции европейских стран по посадке самолёта компании Ryanair в Минске, он призвал дать совместный решительный ответ и назвал изменение курса рейса недопустимым.
"Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Нужна твёрдая и единая реакция европейцев", — отметил он в своём твиттере.
Министр пояснил, что на борту севшего в Минске самолёта авиакомпании Ryanair находилось девять граждан Франции.
Ранее Лайф писал, что экстренно севший в Минске самолёт Ryanair вылетел в Вильнюс. Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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