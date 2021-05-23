"Нужна твёрдая реакция европейцев": Глава МИД Франции обвинил Минск в угоне "боинга" Ryanair

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости единой позиции европейских стран по посадке самолёта компании Ryanair в Минске, он призвал дать совместный решительный ответ и назвал изменение курса рейса недопустимым.

"Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Нужна твёрдая и единая реакция европейцев", — отметил он в своём твиттере.