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"Нужна твёрдая реакция европейцев": Глава МИД Франции обвинил Минск в угоне "боинга" Ryanair

На борту самолёта, совершившего в Белоруссии вынужденную посадку, находилось девять граждан Франции.

23 мая, 19:37
<p>Фото © ТАСС / Niall Carson</p>

Фото © ТАСС / Niall Carson

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости единой позиции европейских стран по посадке самолёта компании Ryanair в Минске, он призвал дать совместный решительный ответ и назвал изменение курса рейса недопустимым.

"Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Нужна твёрдая и единая реакция европейцев", — отметил он в своём твиттере.

В Греции назвали авиапиратством "перехват" самолёта Ryanair над Минском

В Греции назвали авиапиратством "перехват" самолёта Ryanair над Минском

Министр пояснил, что на борту севшего в Минске самолёта авиакомпании Ryanair находилось девять граждан Франции.

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Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за "перехвата самолёта" Ryanair

Ранее Лайф писал, что экстренно севший в Минске самолёт Ryanair вылетел в Вильнюс. Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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