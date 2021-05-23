Экстренно севший в Минске самолёт Ryanair вылетел в Вильнюс
На протяжении более пяти часов "боинг" проверяли, а багаж пассажиров досматривали.
Экстренно севший в Минске самолёт авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс. Он отправился в пункт назначения без одного пассажира — основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого на земле задержали белорусские силовики.
"Boeing 737-800 Ryanair вылетел из национального аэропорта "Минск" в Вильнюс", — сообщила пресс-служба аэропорта.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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