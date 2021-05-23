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Создателя Telegram-канала NEXTA задержали на экстренно севшем в Минске самолёте

Он внесён в республике в список причастных к терроризму и объявлен в розыск.

23 мая, 12:14
<p>Фото © Instagram / roma_protez</p>

Фото © Instagram / roma_protez

Основатель Telegram-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был задержан в экстренно севшем в Минске самолёте. Об этом сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

"Задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом Ryanair Афины Вильнюс", — говорится в сообщении правозащитников в Telegram-канале центра.

МВД Белоруссии уже подтвердило, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала задержан в аэропорту Минска.

Напомним, что создатели телеграм-канала NEXTA Степан Путило и Роман Протасевич были объявлены в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, им вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. В ноябре 2020 года Минск потребовал от Варшавы срочно выдать основателей телеграм-канала NEXTA, их также внесли в список лиц, причастных к терроризму.

Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолёт экстренно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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