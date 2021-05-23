В Петербурге прогулочный теплоход врезался в мост
В момент происшествия пассажиров на борту судна не было, из экипажа никто не пострадал.
В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с Троицким мостом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл в 11:30 утра. Отмечается, что в момент столкновения пассажиров на борту судна не было. Собственник теплохода и капитан в ближайшее время будут вызваны в ведомство для дачи объяснений.
"По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находилось три человека, пострадавших нет", — говорится в сообщении прокуратуры.
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