В Петербурге прогулочный теплоход врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с Троицким мостом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в 11:30 утра. Отмечается, что в момент столкновения пассажиров на борту судна не было. Собственник теплохода и капитан в ближайшее время будут вызваны в ведомство для дачи объяснений.

"По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находилось три человека, пострадавших нет", — говорится в сообщении прокуратуры.