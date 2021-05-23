Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Петербурге прогулочный теплоход врезался в мост

В момент происшествия пассажиров на борту судна не было, из экипажа никто не пострадал.

23 мая, 12:02
<p>Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/sztp/mass-media/news?item=62062530" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Северо-Западная транспортная прокуратура</a></p>

Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с Троицким мостом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в 11:30 утра. Отмечается, что в момент столкновения пассажиров на борту судна не было. Собственник теплохода и капитан в ближайшее время будут вызваны в ведомство для дачи объяснений.

Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

"По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находилось три человека, пострадавших нет", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области в результате столкновения двух катеров на реке Каюковке в Энгельсском районе погибло два человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

11 октября 2020, 09:39

В Петербурге таксист жестоко зарезал водителя за отказ уступить ему дорогу

сегодня в 11:35

Стрелял из травмата: в Волгограде задержали фитнес-тренера, ранившего трёх человек из-за конфликта в баре

сегодня в 11:13

Школьники из России взяли все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике

сегодня в 13:05

Хозяин открыл людям глаза, показав, какой ужас накапливается в кондиционере всего за пару месяцев

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1