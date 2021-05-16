В Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров

В Саратовской области произошло столкновение двух катеров, в результате погибли мужчина и женщина, находившиеся в одном из них. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

ЧП произошло на реке Каюковке в Энгельсском районе. Во втором катере находилось три человека, они не пострадали.

Одно из судов перевернулось, а второе отбуксировали к берегу. На месте работают спасатели и полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.