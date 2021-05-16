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В Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров

На месте работают специалисты МЧС и сотрудники полиции. Одну из лодок отбуксировали к берегу.

16 мая, 12:00
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<p>Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Progress4.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>LIFE</p>

Фото © LIFE

В Саратовской области произошло столкновение двух катеров, в результате погибли мужчина и женщина, находившиеся в одном из них. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

ЧП произошло на реке Каюковке в Энгельсском районе. Во втором катере находилось три человека, они не пострадали.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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