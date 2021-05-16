В Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров
На месте работают специалисты МЧС и сотрудники полиции. Одну из лодок отбуксировали к берегу.
В Саратовской области произошло столкновение двух катеров, в результате погибли мужчина и женщина, находившиеся в одном из них. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.
ЧП произошло на реке Каюковке в Энгельсском районе. Во втором катере находилось три человека, они не пострадали.
Одно из судов перевернулось, а второе отбуксировали к берегу. На месте работают спасатели и полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Финском заливе ранее обнаружили четыре транспортных судна, которые были потоплены в годы Великой Отечественной войны. Корабли лежат на глубине примерно 40–50 метров юго-западнее острова Мощный.
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