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Президент РАН заявил о снижении качества подготовки выпускников вузов

Профессор назвал сопровождение молодёжи уже со школы наиболее приоритетной задачей.

16 мая, 11:40
<p>Александр Сергеев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Александр Сергеев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Уровень подготовки выпускников российских вузов продолжает падать, и такая тенденция в том числе связана с ухудшением качества школьного образования в стране. Об этом в ходе всероссийского форума "Молодёжь и наука" заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Качество студентов на выходе из университетов не улучшается, а падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 90-е, и в 2000-е годы, связывая это с очевидной причиной беспорядка в стране. Но сейчас вопрос в том, как нам качество студента повысить. Когда университетам высказывается такая претензия, там кивают на школы: мол, а из школы к нам кто приходит? Такие, что надо таблицу умножения учить", — сказал Сергеев.

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При этом глава РАН отметил, что сегодня в российском школьном образовании существует ряд серьёзных проблем, в их числе — отсутствие идеологии, которая "должна строиться на ценностях, которые объединяют" жителей страны. Ещё одна актуальная проблема, по мнению профессора, связана со школьными преподавателями.

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"Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя, поскольку от него зависит очень многое. Нужно работать с педагогами, и мы стараемся это делать. У нас есть базовые школы РАН, и это более 100 школ по стране из 32 регионов", — добавил Сергеев.

Так, по словам академика, профессора РАН ведут мероприятия по подготовке учителей, а ещё выступают в школах с лекциями и проводят различные педагогические сборы.

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"Необходимо, чтобы туда приходили работать учёные и уже начинали сопровождение молодёжи. Я считаю, что сопровождение российской молодёжи, начиная со школы, — одна из приоритетных задач членов РАН", — заключил Сергеев.

Ранее Лайф писал, что число желающих отдать детей в вузы россиян за десять лет снизилось вдвое. Родители выпускников говорят, что на это повлияла пандемия ковида.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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