Авиация Израиля разрушила здание Минтруда Палестины

В секторе Газа из-за бомбардировок израильской армии было разрушено здание местного Министерства труда. Об этом передаёт портал Sawa.

Сообщается, что также пострадали рядом стоящие правительственные здания и жилые дома. Власти Палестины раскритиковали обстрелы, назвав их нарушением международного права.

"Это нападение — новое преступление в копилку совершённых оккупацией [Израилем] против гражданских лиц и объектов, а также преднамеренная атака и попытка воспрепятствовать усилиям Министерства соцразвития, оказывающего помощь нашим гражданам, чьи дома были разрушены, или тем, кто пострадал от агрессии", — заявил секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф.

Он указал, что бомбардировки зданий правительства нарушают международные нормы и законы и являются "прямым нападением на международные стандарты и ценности".

Напомним, что с 10 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля около 2900 ракет.