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Авиация Израиля разрушила здание Минтруда Палестины

Власти раскритиковали атаки, назвав их нарушением норм международного права.

16 мая, 11:15
<p>Фото © Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto

В секторе Газа из-за бомбардировок израильской армии было разрушено здание местного Министерства труда. Об этом передаёт портал Sawa.

Сообщается, что также пострадали рядом стоящие правительственные здания и жилые дома. Власти Палестины раскритиковали обстрелы, назвав их нарушением международного права.

"Это нападение — новое преступление в копилку совершённых оккупацией [Израилем] против гражданских лиц и объектов, а также преднамеренная атака и попытка воспрепятствовать усилиям Министерства соцразвития, оказывающего помощь нашим гражданам, чьи дома были разрушены, или тем, кто пострадал от агрессии", — заявил секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф.

Он указал, что бомбардировки зданий правительства нарушают международные нормы и законы и являются "прямым нападением на международные стандарты и ценности".

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Напомним, что с 10 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля около 2900 ракет.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.

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Более 170 палестинцев погибли при обстрелах Израилем сектора Газа

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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