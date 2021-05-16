Лолита рассказала о пережитых в юности сексуальных домогательствах
При этом певица отметила, что никогда не искала себе покровителей.
Лолита Милявская. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Российская певица Лолита Милявская в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ рассказала о пережитых в юности сексуальных домогательствах.
Так, артистка призналась, что её чуть не изнасиловали, когда она была молодой девушкой.
"Увёз в лес и трогал за грудь": Актриса Елена Проклова заявила, что в детстве её домогался известный актёр
"Села не в ту машину — оказался идиот. Потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала ему всё что можно, кричала", — поделилась Лолита.
Вместе с тем певица отметила, что на работе к ней ни разу никто не приставал, поскольку она никогда не искала себе покровителей.
"Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала всё сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать", — заявила Милявская.
А в прошлом году Лолита призвала не отказываться от домогательств к женщинам старше 50 лет. Тогда певица высказалась о движении #MeToo и пожалела обвиняемых в домогательствах мужчин.
Комментариев: 0