Лолита рассказала о пережитых в юности сексуальных домогательствах

Российская певица Лолита Милявская в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ рассказала о пережитых в юности сексуальных домогательствах.

Так, артистка призналась, что её чуть не изнасиловали, когда она была молодой девушкой.

"Села не в ту машину — оказался идиот. Потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала ему всё что можно, кричала", — поделилась Лолита.

Вместе с тем певица отметила, что на работе к ней ни разу никто не приставал, поскольку она никогда не искала себе покровителей.

"Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала всё сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать", — заявила Милявская.