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Лолита рассказала о пережитых в юности сексуальных домогательствах

При этом певица отметила, что никогда не искала себе покровителей.

16 мая, 11:01
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<p>Лолита Милявская. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Лолита Милявская. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Российская певица Лолита Милявская в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ рассказала о пережитых в юности сексуальных домогательствах.

Так, артистка призналась, что её чуть не изнасиловали, когда она была молодой девушкой.

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"Села не в ту машину — оказался идиот. Потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала ему всё что можно, кричала", — поделилась Лолита.

Вместе с тем певица отметила, что на работе к ней ни разу никто не приставал, поскольку она никогда не искала себе покровителей.

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"Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала всё сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать", — заявила Милявская.

А в прошлом году Лолита призвала не отказываться от домогательств к женщинам старше 50 лет. Тогда певица высказалась о движении #MeToo и пожалела обвиняемых в домогательствах мужчин.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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