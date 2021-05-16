"Он как дед": Катя Клэп пожаловалась на проблему в их отношениях с Баженовым

Её может решить расширение пространства, а пока паре приходится мириться с особенностями образа жизни друг друга.

Звёздная пара блогеров Кати Клэп и Евгения Баженова, известного как BadComedian, приступила к строительству второго дома на своём участке. По словам девушки, это связано с недопониманием в их отношениях, а также с планируемым пополнением в семье.

"Я встаю, как нормальный человек, в 8–9 утра. Женя встаёт в 4. Это на самом деле единственная проблема в наших отношениях. Мне кажется, он просто кайфует по утрам. У него есть пять часов личного времени. Он как дед: встаёт и отдыхает, а меня и никого не существует. Он живёт своей жизнью. Это чисто время для него. И меня он будит только тогда, когда ему уже надо обедать", — откровенничала Катя Клэп на YouTube-канале AdamThomasMoran.

Она говорит, что ночной график работы мотивировал её на переезд от родителей. Однако скоро и в паре наступит идиллия, ведь в скором времени у них закончится строительство дома и там будет больше личного пространства.

"Мы построили дом, где будут студия, монтажная и всё остальное. У меня же запланированы две комнатки, в которых я буду кроить, шить, прятаться от собак и детей", — отметила Клэп.