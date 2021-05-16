В Госдуме назвали "политическим словоблудием" предложенные в ЕС принципы отношений с Россией
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Москва не собирается выслушивать очередные поучения, не исключено, что последует зеркальный ответ, подчеркнул парламентарий.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал предложенные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией. По мнению парламентария, подобные рекомендации со стороны европейских политиков являются "очередным словоблудием".
"Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?" — пояснил Бальбек в интервью РИА "Новости".
По словам депутата, Москва не собирается "выслушивать поучения, как мы должны жить" и, в случае следования ЕС этим принципам, ответ с нашей стороны будет зеркальным. В отношении прав человека Бальбек посоветовал Европарламенту "нравоучать" своими принципами Киев, в частности, он имел в виду трагедию в Доме профсоюзов, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в ведомстве предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также Брюсселю посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.