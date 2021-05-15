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Американский дипломат рассказал о страхе НАТО перед Россией

Альянс боится своими действиями в отношении некоторых стран спровоцировать агрессию со стороны Москвы.

15 мая, 17:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В НАТО опасаются реакции России на вступление Украины и Грузии в альянс, поэтому этого ещё не произошло. Об этом заявил экс-заместитель генерального секретаря организации, американский дипломат Александр Вершбоу.

"Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперёд, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", — сказал он на онлайн-дискуссии Киевского форума.

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Вершбоу отметил, что такое происходит из-за неуверенности НАТО и отсутствия единства, а это, в свою очередь, позволило России действовать решительно. Кроме того, по мнению дипломата, организация допустила ошибку, пообещав Киеву и Тбилиси вступление в альянс.

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса. В ЕС задумались о мерах по "повышению устойчивости" Незалежной к "российским действиям".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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