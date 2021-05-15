Американский дипломат рассказал о страхе НАТО перед Россией

В НАТО опасаются реакции России на вступление Украины и Грузии в альянс, поэтому этого ещё не произошло. Об этом заявил экс-заместитель генерального секретаря организации, американский дипломат Александр Вершбоу.

"Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперёд, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", — сказал он на онлайн-дискуссии Киевского форума.

Вершбоу отметил, что такое происходит из-за неуверенности НАТО и отсутствия единства, а это, в свою очередь, позволило России действовать решительно. Кроме того, по мнению дипломата, организация допустила ошибку, пообещав Киеву и Тбилиси вступление в альянс.