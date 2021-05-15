Объявленная персоной нон грата пресс-секретарь Посольства США назвала работу в Москве честью

Пресс-секретарь Посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в числе десяти дипломатов, высылаемых из страны в ответ на действия американских властей, назвала честью свою работу в Москве.

"Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!" — написала Росс на своей странице в "Твиттере", прикрепив к посту фото с Красной площади.