Объявленная персоной нон грата пресс-секретарь Посольства США назвала работу в Москве честью
Ребекка Росс стала одним из американских дипломатов, которых вышлют из РФ в ответ на действия Вашингтона.
Фото © Twitter / Rebecca Ross
Пресс-секретарь Посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в числе десяти дипломатов, высылаемых из страны в ответ на действия американских властей, назвала честью свою работу в Москве.
"Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!" — написала Росс на своей странице в "Твиттере", прикрепив к посту фото с Красной площади.
Напомним, Россия вышлет из страны пресс-секретаря Посольства США Ребекку Росс, так как она вошла в список десяти дипломатов США, симметрично объявленных персонами нон грата. Источник в МИД РФ заявил, что это решение является не инициативой Москвы, а зеркальным ответом на действия американских властей.
Ранее Белый дом в рамках новых санкций решил выслать из США часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры. Помимо предложения десяти американским дипломатам покинуть страну Москва рекомендовала послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ. Десять дипломатов США, объявленных персонами нон грата, должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
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