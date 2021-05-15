В США указали на обязанность Израиля обеспечить безопасность журналистов

Соединённые Штаты Америки заявили Израилю о необходимости обеспечения безопасности журналистов и независимых СМИ. Это является первостепенной обязанностью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ — первостепенная обязанность", — написала она в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.