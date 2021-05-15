В США указали на обязанность Израиля обеспечить безопасность журналистов
Ранее сообщалось, что авиаудар со стороны еврейского государства привёл к обрушению здания с офисами международных СМИ в Газе.
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Соединённые Штаты Америки заявили Израилю о необходимости обеспечения безопасности журналистов и независимых СМИ. Это является первостепенной обязанностью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ — первостепенная обязанность", — написала она в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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