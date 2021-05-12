Израильская авиация уничтожила 16-этажную высотку в центре Газы

Израильская авиация уничтожила ещё одну высотку в центре Газы. Видео © Twitter/@NORS79629247

В результате израильского авиационного налёта было разрушено высотное здание в центре Газы. Кадры обстрела транслирует телеканал "Аль-Джазира".

На видео, появившемся в Сети, Бурж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") получает несколько прямых попаданий ракетами. Она выдержала первые два, однако после третьего единственная оставшаяся стоять секция здания также осыпалась и исчезла в клубах чёрного дыма. Внутри высотки находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Сообщается, что Израиль заранее предупредил о планирующемся обстреле, благодаря чему людей удалось заблаговременно эвакуировать.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, сотни ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

Авторы