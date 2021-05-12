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Израильская авиация уничтожила 16-этажную высотку в центре Газы

В здании находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

12 мая 2021, 17:30

Фото © Кадр из видео

Израильская авиация уничтожила ещё одну высотку в центре Газы. Видео © Twitter/@NORS79629247

В результате израильского авиационного налёта было разрушено высотное здание в центре Газы. Кадры обстрела транслирует телеканал "Аль-Джазира".

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 35

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 35

На видео, появившемся в Сети, Бурж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") получает несколько прямых попаданий ракетами. Она выдержала первые два, однако после третьего единственная оставшаяся стоять секция здания также осыпалась и исчезла в клубах чёрного дыма. Внутри высотки находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Сообщается, что Израиль заранее предупредил о планирующемся обстреле, благодаря чему людей удалось заблаговременно эвакуировать.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, сотни ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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