Медведчуку после 2,5 часа допроса предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении обычаев войны"

Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку предъявлены обвинения в госизмене и в нарушении статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Об этом сообщил журналистам сам политик, покинув здание Офиса генпрокурора Украины, куда его вызывали для участия в следственных действиях.

Медведчук рассказал, что ознакомился с официальным текстом подозрений, но в рамках установленной законом процедуры ему документы так и не вручили. Украинский политик назвал политическими репрессиями действия Генпрокуратуры Незалежной в рамках дела о госизмене.

"Я ознакомился и взял копию… Подозрение направлено по почте в секретариат Верховной рады и по домашнему адресу. Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", — проинформировал народный депутат, обратив внимание, что он пробыл в офисе прокурора почти три часа.

Ранее украинский политик назвал политическими репрессиями действия Генпрокуратуры Незалежной и заверил, что готов к аресту. Судебное заседание могут назначить в течение трёх часов с момента ознакомления с текстом подозрения.

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