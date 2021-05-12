Медведчуку после 2,5 часа допроса предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении обычаев войны"
Ранее украинский политик назвал политическими репрессиями действия Генпрокуратуры Незалежной и заверил, что готов к аресту. Судебное заседание могут назначить в течение трёх часов с момента ознакомления с текстом подозрения.
Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку предъявлены обвинения в госизмене и в нарушении статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Об этом сообщил журналистам сам политик, покинув здание Офиса генпрокурора Украины, куда его вызывали для участия в следственных действиях.
Медведчук рассказал, что ознакомился с официальным текстом подозрений, но в рамках установленной законом процедуры ему документы так и не вручили. Украинский политик назвал политическими репрессиями действия Генпрокуратуры Незалежной в рамках дела о госизмене.
"Я ознакомился и взял копию… Подозрение направлено по почте в секретариат Верховной рады и по домашнему адресу. Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", — проинформировал народный депутат, обратив внимание, что он пробыл в офисе прокурора почти три часа.
Ранее украинский политик назвал политическими репрессиями действия Генпрокуратуры Незалежной и заверил, что готов к аресту. Судебное заседание могут назначить в течение трёх часов с момента ознакомления с текстом подозрения.
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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