СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Видео © LIFE

Следствие пока не рассматривает уголовное дело Ильназа Галявиева о расстреле детей в школе по статье "Терроризм". Об этом заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика по итогам судебного заседания, на котором студенту избрали меру пресечения.

"Пока нет", — сказал зампрокурора, отвечая на вопрос, будет ли применяться статья о терроризме.

Представитель ведомства уточнил, что обстоятельством, которое повлияет на статью, по которой будет расследоваться дело, станет наличие соответствующих оснований. Они же могут появиться в ходе расследования, в том числе и по результатам многочисленных экспертиз, которые уже назначены.

Авторы