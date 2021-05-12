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СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм"

Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования.

12 мая 2021, 16:39

СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Видео © LIFE

Следствие пока не рассматривает уголовное дело Ильназа Галявиева о расстреле детей в школе по статье "Терроризм". Об этом заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика по итогам судебного заседания, на котором студенту избрали меру пресечения.

"Пока нет", — сказал зампрокурора, отвечая на вопрос, будет ли применяться статья о терроризме.

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Представитель ведомства уточнил, что обстоятельством, которое повлияет на статью, по которой будет расследоваться дело, станет наличие соответствующих оснований. Они же могут появиться в ходе расследования, в том числе и по результатам многочисленных экспертиз, которые уже назначены.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека, один из которых уже выписан из больницы. В реанимации остаются шестеро.

Пришёл убивать, а не пугать: казанский студент планировал расправиться с 20 школьниками

Пришёл убивать, а не пугать: казанский студент планировал расправиться с 20 школьниками

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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