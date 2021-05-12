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Из больницы выписан первый пострадавший в результате стрельбы в Казани

15-летнему мальчику повезло отделаться сотрясением головного мозга и несколькими ссадинами.

12 мая 2021, 15:56
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Из детской республиканской клинической больницы Казани выписали одного из пострадавших в результате стрельбы в гимназии. Об этом Лайфу сообщили в Минздраве Республики Татарстан.

"Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства", — рассказали в ведомстве.

Как сообщал Лайф, в больницах остаются 22 человека. Шестеро из них — в реанимации, один — в критическом состоянии. Также сообщалось, что восемь человек были доставлены спецбортом на лечение в Москву. Лайф публиковал их список.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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