Из больницы выписан первый пострадавший в результате стрельбы в Казани
15-летнему мальчику повезло отделаться сотрясением головного мозга и несколькими ссадинами.
Фото © LIFE
Из детской республиканской клинической больницы Казани выписали одного из пострадавших в результате стрельбы в гимназии. Об этом Лайфу сообщили в Минздраве Республики Татарстан.
"Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства", — рассказали в ведомстве.
Как сообщал Лайф, в больницах остаются 22 человека. Шестеро из них — в реанимации, один — в критическом состоянии. Также сообщалось, что восемь человек были доставлены спецбортом на лечение в Москву. Лайф публиковал их список.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.
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