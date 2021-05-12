В Москву доставили детей, пострадавших во время стрельбы в Казани

В Москву доставили детей, пострадавших во время стрельбы в гимназии в Казани. Видео © LIFE

В аэропорт Жуковский в Москве прибыл Ил-76 МЧС России с детьми и взрослыми, которые получили ранения во время стрельбы в казанской гимназии 11 мая. На борту находились восемь пострадавших и один сопровождающий (мама одной из школьниц).

В МЧС уточнили, что на протяжении полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты подразделения МЧС России "Центроспас", ЦМК Минздрава России, а также психологи.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

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