Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Москву доставили детей, пострадавших во время стрельбы в Казани

В пути за их состоянием следили медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.

12 мая 2021, 13:47

Фото © LIFE

В Москву доставили детей, пострадавших во время стрельбы в гимназии в Казани. Видео © LIFE

В аэропорт Жуковский в Москве прибыл Ил-76 МЧС России с детьми и взрослыми, которые получили ранения во время стрельбы в казанской гимназии 11 мая. На борту находились восемь пострадавших и один сопровождающий (мама одной из школьниц).

В МЧС уточнили, что на протяжении полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты подразделения МЧС России "Центроспас", ЦМК Минздрава России, а также психологи.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Устроивший стрельбу в Казани студент дважды приходил в школу в день трагедии

сегодня в 15:04

Устроившего стрельбу в гимназии студента завели в зал суда

сегодня в 15:01

Пришёл убивать, а не пугать: казанский студент планировал расправиться с 20 школьниками

сегодня в 14:52

В ПАСЕ выразили соболезнования семьям, которых коснулась трагедия в Казани

сегодня в 14:46

Юмористка с лишним весом спародировала сестру Кардашьян, надев купальник, который невозможно забыть

сегодня в 15:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1