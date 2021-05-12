Считавшийся погибшим в Казани школьник оказался в списке жертв по ошибке
На самом деле подросток не пострадал, несмотря на то что во время стрельбы находился в эпицентре.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Информация о десятом погибшем в результате инцидента в казанской школе не подтвердилась. Видео © LIFE
Данные о десятом погибшем во время стрельбы в казанской гимназии, 14-летнем Ахмаде, попали в одну из сводных таблиц по ошибке. Ребёнок жив и находится дома. Лайфу удалось поговорить о страшном инциденте с его бабушкой.
Родственница рассказала, что парень учился в классе, которому досталось больше всего. Во время расправы он успел спрятаться за партой, и напавший его не заметил. Со слов бабушки, когда мальчик увидел кадры произошедшего, ему стало очень плохо.
Она также добавила, что в результате трагедии пострадал другой её внук, который находился на улице во время взрыва СВУ.
"Пострадал у меня средний внук, лежит в РКБ. Ему осколок убирали, операцию делали, сейчас он в реанимации. Вроде себя лучше чувствует, вот от наркоза отошёл. Младший [внук] со мной дома", — рассказала собеседница Лайфа.
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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.
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