СК подтвердил наличие заболевания мозга у задержанного за стрельбу в Казани

Следственный комитет официально подтвердил, что год назад Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Об этом же ранее сообщал Лайф.

"Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", — говорится в сообщении СК.

Поводом для обращения к врачу стали периодические головные боли, которые мучили студента. Отмечается, что в последнее время родственники и близкие Галявиева замечали за ним излишнюю агрессию и вспыльчивость в поведении. При этом в СК добавили, что на учётах ни у психиатра, ни у нарколога он не состоял.