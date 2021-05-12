Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СК подтвердил наличие заболевания мозга у задержанного за стрельбу в Казани

По данным ведомства, в последнее время за парнем замечали чрезмерную агрессию, но при этом на учёте у психиатра он не состоял.

12 мая 2021, 12:53
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Следственный комитет официально подтвердил, что год назад Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Об этом же ранее сообщал Лайф.

"Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", — говорится в сообщении СК.

Лайф узнал о серьёзном поражении мозга у студента, задержанного за стрельбу в Казани

Лайф узнал о серьёзном поражении мозга у студента, задержанного за стрельбу в Казани

Поводом для обращения к врачу стали периодические головные боли, которые мучили студента. Отмечается, что в последнее время родственники и близкие Галявиева замечали за ним излишнюю агрессию и вспыльчивость в поведении. При этом в СК добавили, что на учётах ни у психиатра, ни у нарколога он не состоял.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека. Как сообщал Лайф, после допроса Галявиев дал признательные показания.

Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов

Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1