СК подтвердил наличие заболевания мозга у задержанного за стрельбу в Казани
По данным ведомства, в последнее время за парнем замечали чрезмерную агрессию, но при этом на учёте у психиатра он не состоял.
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Следственный комитет официально подтвердил, что год назад Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Об этом же ранее сообщал Лайф.
"Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", — говорится в сообщении СК.
Поводом для обращения к врачу стали периодические головные боли, которые мучили студента. Отмечается, что в последнее время родственники и близкие Галявиева замечали за ним излишнюю агрессию и вспыльчивость в поведении. При этом в СК добавили, что на учётах ни у психиатра, ни у нарколога он не состоял.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека. Как сообщал Лайф, после допроса Галявиев дал признательные показания.
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