Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов

В день трагедии Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, мог находиться под действием сильных психотропов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника Лайфа, при обысках в доме Галявиева была найдена самодельная настойка на мухоморе. В больших дозах вещество оказывает опьяняющее и стимулирующее действие, а передозировка может привести к состоянию, вызывающему галлюцинации, депрессии, панику, агрессию и помутнение сознания. Этим, вероятно, можно объяснить состояние Галявиева во время допроса в отделении полиции.

По рассказам переживших подобный трип, сознание человека полностью отключается, поэтому контроль над действиями теряется. После прихода в себя попытки вспомнить, что происходило, смешиваются с паникой. Причём отмечается, что, несмотря на такие побочные эффекты, вещество не является запрещённым в России.

Источник Лайфа также уточнил, что в последнее время студент перестал посещать родственников и даже съехал от родителей под предлогом, что хочет пожить один. О том, что парня отчислили, в семье никто не знал. Маме он говорил, что находится на практике и поэтому не учится.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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