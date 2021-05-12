Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов
Легальный наркотик может вызывать состояния вплоть до полного беспамятства, при этом тело продолжает активно функционировать.
Ильназ Галявиев. Фото © Соцсети
В день трагедии Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, мог находиться под действием сильных психотропов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника Лайфа, при обысках в доме Галявиева была найдена самодельная настойка на мухоморе. В больших дозах вещество оказывает опьяняющее и стимулирующее действие, а передозировка может привести к состоянию, вызывающему галлюцинации, депрессии, панику, агрессию и помутнение сознания. Этим, вероятно, можно объяснить состояние Галявиева во время допроса в отделении полиции.
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
По рассказам переживших подобный трип, сознание человека полностью отключается, поэтому контроль над действиями теряется. После прихода в себя попытки вспомнить, что происходило, смешиваются с паникой. Причём отмечается, что, несмотря на такие побочные эффекты, вещество не является запрещённым в России.
"Тихий, спокойный, опрятный": Лайф узнал, как педагоги отзывались о задержанном за стрельбу в Казани
Источник Лайфа также уточнил, что в последнее время студент перестал посещать родственников и даже съехал от родителей под предлогом, что хочет пожить один. О том, что парня отчислили, в семье никто не знал. Маме он говорил, что находится на практике и поэтому не учится.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани
сегодня в 11:35
"Спасла два класса": Учительница сумела вывести школьников из столовой во время стрельбы в Казани
сегодня в 10:46
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
сегодня в 10:24
Выбор редакции
В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани
"Спасла два класса": Учительница сумела вывести школьников из столовой во время стрельбы в Казани
Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа
Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида
"Путешественник во времени" выложил запись с рычанием монстра, которого дайверы найдут через два года
Комментариев: 0