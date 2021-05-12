В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

Власти высоко оценивают мужество учителей, которые спасали школьников в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, педагогами, они, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Что касается каких-то решений о награждении и так далее, в настоящий момент не могу ответить на этот вопрос, но президент, безусловно, получает соответствующие доклады", — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что трагедия в Казани скажется на позиции депутатов при рассмотрении во втором чтении проекта об ужесточении оборота оружия в России.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы