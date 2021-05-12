"Спасла два класса": Учительница сумела вывести школьников из столовой во время стрельбы в Казани

Бабушка учеников казанской гимназии № 175 рассказала, как одна из учительниц смогла вывести детей из здания во время стрельбы. Напомним, что огонь по школьникам открыл 19-летний студент Ильназ Галявиев. Многие дети сумели вместе с учителями забаррикадироваться в классах, но некоторые находились в общих помещениях и им пришлось экстренно покидать здание.

"Старший внук учится в восьмом классе. Они с классом забаррикадировались в кабинете. А внучка моя была в столовой. Учительница Алла Борисовна их всех выводила через столовский чёрный выход, где принимают продукты. Два класса спасла", — рассказала она телеканалу "360".

Женщина пояснила, что учитель вовремя увидела парня с оружием и среагировала очень быстро. В эвакуации детей из здания помогали также и учителя физкультуры. Они вытаскивали младшеклассников из окон кабинета, где от рук напавшего погибла педагог Венера Султановна.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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