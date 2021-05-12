Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

Были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру. Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены.

12 мая 2021, 10:24

Фото © LIFE

При обысках в доме казанского студента, устроившего стрельбу в гимназии, правоохранители нашли большое количество различных химических веществ, маленькие весы, колбы, гвозди, а также патроны и коробки из-под них.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 7
Почти 500 патронов, нож и СВУ: Лайф узнал, что нашли у виновника трагедии в казанской школе

Почти 500 патронов, нож и СВУ: Лайф узнал, что нашли у виновника трагедии в казанской школе

Были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру: Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены, однако по счастливой случайности этого не произошло — подгорела лишь часть межкомнатной двери.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 4
Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

сегодня в 10:17

Психиатр назвал признаки шизофрении у задержанного за стрельбу в Казани

сегодня в 10:02

Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа

сегодня в 10:36

"Чувствую себя опустошённым": Один из лучших защитников мира Ван Дейк пропустит Евро-2020

сегодня в 10:43

В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой

сегодня в 10:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1