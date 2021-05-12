Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
Были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру. Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены.
Фото © LIFE
При обысках в доме казанского студента, устроившего стрельбу в гимназии, правоохранители нашли большое количество различных химических веществ, маленькие весы, колбы, гвозди, а также патроны и коробки из-под них.
Были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру: Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены, однако по счастливой случайности этого не произошло — подгорела лишь часть межкомнатной двери.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.
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