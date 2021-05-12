"Коктейль из нестабильной и неокрепшей психики": Эксперт оценила рисунки напавшего на школу в Казани

Ильназ Галявиев, который расстрелял школьников и сотрудников гимназии № 175 в Казани, нуждается в серьёзном обследовании у специалистов — так можно будет подтвердить или исключить наличие у него органических повреждений в мозге, вызванных травмами, энцефалитом, опухолью, сосудистыми заболеваниями или эпилепсией. Пока же о его ментальном здоровье можно судить по почерку и рисункам — их для Лайфа и оценила клинический психолог Ирина Коржаева.





"Рисунки — они неуверенные, неровные, нечёткие, присутствуют геометрические фигуры, но они словно потерялись в процессе", — сказала специалист.

Психолог также обратила внимание и на его почерк (парень писал стихи). От внимания эксперта не ускользнуло, что Галявиев писал буквы по высоте клеточек, но линии были в разные стороны. Это говорит о довольно творческом мышлении, но заключённом в строгие рамки правил — конфликт, внутренний взрыв. Об этом же свидетельствует и положение текста на странице.

"Посередине, без переносов с прогнозированием размера слова, но при этом некоторые буквы выскакивают за обозначенную строку, причём выскакивают через верхнюю линию, что говорит об очень сильном внутреннем стержне, серьёзном воспитании — "ты мужчина, ты обязан быть...", — пояснила Коржаева.

Также, по словам психолога, уровень развития, судя по рисункам и форме текста, позволяет сравнивать его с начальными классами. Это косвенно указывает на период, когда психика ребёнка была травмирована.

"Такой коктейль из нестабильной, неокрепшей психики, травм, внутреннего конфликта, потребности быть нужным (я хороший), замеченным делает человека крайне подверженным любым внешним воздействиям, им легко управлять и внушить ему всё что угодно без каких-либо сложностей. Психика однозначно повреждена, присутствует ряд признаков, требующих внимания врача-психиатра с обязательным медицинским обследованием", — заключила Коржаева.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

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