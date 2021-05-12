Виновник трагедии в казанской гимназии дал признательные показания

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, поздно вечером 11 мая после продолжительного допроса в Управлении ФСБ России Ильназ Галявиев дал признательные показания. С учётом этих данных следствие сегодня предъявит ему обвинение. Напомним, что дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".

"Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — подтвердила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых, в том числе двое работников школы.

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