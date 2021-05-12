В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии
Власти республики выразили глубокие соболезнования семьям жертв вчерашней трагедии и подтвердили готовность оказать им любую помощь.
Могила учительницы Эльвиры Игнатьевой, закрывшей собой школьника во время стрельбы. Фото © LIFE
В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. Видео © "Татмедиа"
В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. Об этом сообщают власти республики. В частности, президент Татарстана Рустам Минниханов ещё раз выразил глубокие соболезнования семьям жертв стрелка Ильназа Галявиева.
"Сегодня в республике день траура, мы все скорбим. Все процедуры с обеспечением похоронных работ проведены. Восемь человек уже мы похоронили, вот сейчас доложат мне, что похоронен девятый. Все органы власти, системы здравоохранения принимают участие. Мы, конечно же, глубоко соболезнуем родным и близким, всем, кто знает этих людей. Это огромная утрата", — заявил он в интервью "Татинформ", позже уточнив, что тела всех погибших преданы земле.
Минниханов уточнил, что в настоящее время в медучреждениях республики находится 23 пострадавших. К утру цифра увеличилась, так как ночью за помощью обратились ещё два человека, но их состояние не представляет угрозы для жизни.
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"Хочу поблагодарить Владимира Путина за решение о подключении медицинских учреждений, федеральных органов, Министерства здравоохранения России. Я очень надеюсь, что первичная помощь, оказанная в Казани, и дальнейшее лечение в Москве дадут положительные результаты", — добавил президент Татарстана.
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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей.
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