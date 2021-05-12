Стали известны последние слова учительницы, заслонившей собой ребёнка при стрельбе в Казани

В Казани похоронили учительницу, спасшую школьника при стрельбе. Видео © LIFE

Перед смертью преподаватель английского Эльвира Игнатьева, заслонившая собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, успела только попрощаться с детьми. Об этом Лайфу стало известно из рассказов людей, собравшихся на её похоронах.

"Она там сказала: "Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом он остальных детей расстреливал", — рассказал собеседник Лайфа.

Коллеги и близкие 26-летней учительницы рассказали, что она в таком возрасте уже смогла занять второе место на местном конкурсе "Учитель года" и даже готовилась ко всероссийскому этапу.

Несколько слов о ней сказали и её ученики. Они описали погибшую как доброго, справедливого и любящего их преподавателя. По их рассказам, она всегда заступалась за шумных ребят перед директором.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей, в том числе преподавателя английского Эльвиры Игнатьевой. Учительница оказалась в коридоре в тот момент, когда по нему шёл злоумышленник. По предварительным данным, она пыталась спасти ребёнка: Эльвира оттолкнула школьника от напавшего Ильназа Галявиева и закрыла собой. Ранее Лайф писал о последних постах заслонившей собой ребёнка учительницы.

Авторы