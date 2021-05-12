Стали известны последние слова учительницы, заслонившей собой ребёнка при стрельбе в Казани
Эльвире Игнатьевой было всего 26 лет. Она заняла второе место на местном конкурсе "Учитель года" и готовилась к всероссийскому этапу.
Фото © LIFE
В Казани похоронили учительницу, спасшую школьника при стрельбе. Видео © LIFE
Перед смертью преподаватель английского Эльвира Игнатьева, заслонившая собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, успела только попрощаться с детьми. Об этом Лайфу стало известно из рассказов людей, собравшихся на её похоронах.
"Она там сказала: "Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом он остальных детей расстреливал", — рассказал собеседник Лайфа.
Коллеги и близкие 26-летней учительницы рассказали, что она в таком возрасте уже смогла занять второе место на местном конкурсе "Учитель года" и даже готовилась ко всероссийскому этапу.
Несколько слов о ней сказали и её ученики. Они описали погибшую как доброго, справедливого и любящего их преподавателя. По их рассказам, она всегда заступалась за шумных ребят перед директором.
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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей, в том числе преподавателя английского Эльвиры Игнатьевой. Учительница оказалась в коридоре в тот момент, когда по нему шёл злоумышленник. По предварительным данным, она пыталась спасти ребёнка: Эльвира оттолкнула школьника от напавшего Ильназа Галявиева и закрыла собой. Ранее Лайф писал о последних постах заслонившей собой ребёнка учительницы.
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