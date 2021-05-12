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Голикова — об открытии новых стран для россиян: Дело самого ближайшего будущего

По словам вице-премьера, России поступает много обращений от других государств с предложением возобновить авиасообщение. Власти РФ их анализируют.

12 мая 2021, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила скорого возобновления авиасообщения с новыми странами. Она назвала это "делом самого ближайшего будущего".

По её словам, российской стороне поступает много обращений от других стран с предложением возобновить полёты. В свою очередь российское правительство будет принимать решение по мере развития эпидемиологической ситуации в странах, откуда поступают предложения, заявила Голикова.

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Также она добавила, что поступило несколько предложений из Европы, где эпидемиологическая ситуация улучшается.

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Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться уже летом. Но это станет возможным только после стабилизации ситуации с ковидом в стране. Напомним, Россия ограничила перелёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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