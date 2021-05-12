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Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида

Подобные шаги находятся в рамках полномочий глав регионов, которые могут принимать такие решения.

12 мая 2021, 11:55
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В целом в России не планируется вводить отгулы для вакцинированных россиян, однако у глав регионов есть право принимать подобные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу губернатора ХМАО.

"Губернатор волен выступать с такими инициативами. Это в рамках полномочий губернаторов. Но общих федеральных решений на этот счёт не принималось и планов таких нет", — рассказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что в заявлениях премьера Михаила Мишустина о 24 миллионах привитых россиян и Владимира Путина о 21,5 миллиона нет противоречия. По его словам, в режиме онлайн нельзя получать цифры по всей большой стране, поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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