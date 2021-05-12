Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида
Подобные шаги находятся в рамках полномочий глав регионов, которые могут принимать такие решения.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
В целом в России не планируется вводить отгулы для вакцинированных россиян, однако у глав регионов есть право принимать подобные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу губернатора ХМАО.
"Губернатор волен выступать с такими инициативами. Это в рамках полномочий губернаторов. Но общих федеральных решений на этот счёт не принималось и планов таких нет", — рассказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что в заявлениях премьера Михаила Мишустина о 24 миллионах привитых россиян и Владимира Путина о 21,5 миллиона нет противоречия. По его словам, в режиме онлайн нельзя получать цифры по всей большой стране, поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.
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