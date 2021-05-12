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"Не совсем правильный путь": Мишустин выступил против ограничения россиянам поездок за границу

По мнению главы правительства, завоёвывать туристов надо не запретами, а повышением качества предлагаемых услуг.

12 мая 2021, 11:44

Фото © Pixabay

Туристов следует завлекать повышением качества предлагаемых услуг, а не ограничением возможности их выезда на отдых за границу. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на соответствующее предложение одного из депутатов Госдумы после своего ежегодного отчёта.

"Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь", — сказал глава кабмина.

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По его мнению, если ввести подобные ограничения, то российская туристическая отрасль "окончательно расслабится" и прекратит повышать качество услуг.

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Он также отметил, что есть места в России, которые и без всяких запретов на выезд пользуются огромной популярностью и любовью среди граждан страны благодаря тому, что там "просто хорошо", и конкуренция с заграничными курортами идёт им только на пользу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты. Премьер напомнил, какие меры поддержки получили производители, чтобы не допустить подорожания сахара, хлеба и круп.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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