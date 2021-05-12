Песков оценил слова Мишустина о "жадности производителей"
Он отметил, что комментарий Кремля не требуется после заявления премьер-министра.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Меры для регулировки цен на продукты должны носить рыночный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о "жадности" производителей и торговых сетей.
"Вы знаете, что президент всегда говорил о том, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности должны носить рыночный характер", — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, после заявления Мишустина не требуется отдельной точки зрения Кремля.
Напомним, в ходе своего выступления в Государственной думе Михаил Мишустин заявил, что правительство способно "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".
Лента новостей
Песков призвал стороны арабо-израильского конфликта найти в себе силы для урегулирования
сегодня в 11:25
"Всё правильно": Сенатор оценил ситуацию с высылкой из РФ пресс-секретаря Посольства США
сегодня в 11:24
Песков объяснил расхождение статистики вакцинированных в заявлениях Путина и Мишустина
сегодня в 11:17
Выбор редакции
Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида
"Не совсем правильный путь": Мишустин выступил против ограничения россиянам поездок за границу
Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты
В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии
Голикова — об открытии новых стран для россиян: Дело самого ближайшего будущего
Комментариев: 0