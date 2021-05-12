Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Песков оценил слова Мишустина о "жадности производителей"

Он отметил, что комментарий Кремля не требуется после заявления премьер-министра.

12 мая 2021, 11:31
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Меры для регулировки цен на продукты должны носить рыночный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о "жадности" производителей и торговых сетей.

"Вы знаете, что президент всегда говорил о том, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности должны носить рыночный характер", — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, после заявления Мишустина не требуется отдельной точки зрения Кремля.

Какие продукты могут подорожать: экономист привёл несколько примеров

Какие продукты могут подорожать: экономист привёл несколько примеров

Напомним, в ходе своего выступления в Государственной думе Михаил Мишустин заявил, что правительство способно "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида

сегодня в 11:55

"Не совсем правильный путь": Мишустин выступил против ограничения россиянам поездок за границу

сегодня в 11:44

Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

сегодня в 10:52

В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии

сегодня в 12:04

Голикова — об открытии новых стран для россиян: Дело самого ближайшего будущего

сегодня в 12:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1