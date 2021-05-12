Песков оценил слова Мишустина о "жадности производителей"

Меры для регулировки цен на продукты должны носить рыночный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о "жадности" производителей и торговых сетей.

"Вы знаете, что президент всегда говорил о том, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности должны носить рыночный характер", — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, после заявления Мишустина не требуется отдельной точки зрения Кремля.

Напомним, в ходе своего выступления в Государственной думе Михаил Мишустин заявил, что правительство способно "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

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