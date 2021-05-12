Песков объяснил расхождение статистики вакцинированных в заявлениях Путина и Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление премьера Михаила Мишустина о 24 миллионах привитых россиян, тогда как 10 мая Владимир Путин называл цифру в 21,5 миллиона. Песков заверил, что никакого противоречия в этом нет.

"Это не противоречия. Динамика возрастает, количество вакцинированных увеличивается. Может, не так быстро, как хотелось бы. Поэтому цифры Путина верны, цифры Мишустина верны, увеличивается количество вакцинированных", — прокомментировал он.

Песков добавил, что в режиме онлайн нельзя получать цифры по всей нашей большой стране, поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За тот же период зафиксировано 355 летальных исходов, а выздоровело за сутки 8614 пациентов.

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