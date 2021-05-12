Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Песков объяснил расхождение статистики вакцинированных в заявлениях Путина и Мишустина

В Кремле пояснили, что получать цифры по всей нашей большой стране в режиме онлайн очень сложно и только поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.

12 мая 2021, 11:17
<p>Фото © ТАСС/Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС/Эрик Романенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление премьера Михаила Мишустина о 24 миллионах привитых россиян, тогда как 10 мая Владимир Путин называл цифру в 21,5 миллиона. Песков заверил, что никакого противоречия в этом нет.

Колоться или нет? Эксперты разделились во мнении о том, как проверить иммунитет к ковиду

Колоться или нет? Эксперты разделились во мнении о том, как проверить иммунитет к ковиду

"Это не противоречия. Динамика возрастает, количество вакцинированных увеличивается. Может, не так быстро, как хотелось бы. Поэтому цифры Путина верны, цифры Мишустина верны, увеличивается количество вакцинированных", — прокомментировал он.

Песков добавил, что в режиме онлайн нельзя получать цифры по всей нашей большой стране, поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.

В АТОР рассказали, какие страны уже разрешили въезд привитым "Спутником V" россиянам

В АТОР рассказали, какие страны уже разрешили въезд привитым "Спутником V" россиянам

Напомним, за последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За тот же период зафиксировано 355 летальных исходов, а выздоровело за сутки 8614 пациентов.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Рынок труда в 17 из 85 регионов России вернулся к доковидным показателям

сегодня в 08:31

Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида

сегодня в 11:55

"Единая Россия" добилась выделения 2,7 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения в регионах

сегодня в 09:39

В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии

сегодня в 12:04

Голикова — об открытии новых стран для россиян: Дело самого ближайшего будущего

сегодня в 12:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1