Песков объяснил расхождение статистики вакцинированных в заявлениях Путина и Мишустина
В Кремле пояснили, что получать цифры по всей нашей большой стране в режиме онлайн очень сложно и только поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.
Фото © ТАСС/Эрик Романенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление премьера Михаила Мишустина о 24 миллионах привитых россиян, тогда как 10 мая Владимир Путин называл цифру в 21,5 миллиона. Песков заверил, что никакого противоречия в этом нет.
"Это не противоречия. Динамика возрастает, количество вакцинированных увеличивается. Может, не так быстро, как хотелось бы. Поэтому цифры Путина верны, цифры Мишустина верны, увеличивается количество вакцинированных", — прокомментировал он.
Песков добавил, что в режиме онлайн нельзя получать цифры по всей нашей большой стране, поэтому в докладах официальных лиц присутствует инерционность.
Напомним, за последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. За тот же период зафиксировано 355 летальных исходов, а выздоровело за сутки 8614 пациентов.
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