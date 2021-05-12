В 2020 году более 650 тысяч человек получили гражданство России в упрощённом порядке

За 2020 год в России выросло количество тех, кто смог получить гражданство нашей страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о работе правительства в Госдуме.

"Мы упростили процедуры рассмотрения заявления о гражданстве, собеседования на знание языка, это особенно (важно) для жителей Казахстана, Украины и Белоруссии. В упрощённом порядке в том году гражданство получило более 650 тысяч человек, это примерно на 30% больше, чем в 2019 году, там было полмиллиона человек", — сказал он.

Мишустин также отметил, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы репатриации соотечественников. Он заявил, что поддерживает всевозможные меры для того, чтобы РФ как можно быстрее и как можно активнее смогла возвращать граждан страны.

А ранее Лайф писал, что были названы причины, по которым могут аннулировать российское гражданство. В МВД заявили, что почти 280 таких случаев зафиксировано с начала прошлого года.

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