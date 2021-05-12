Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты
Премьер напомнил, какие меры поддержки получили производители, чтобы не допустить подорожания сахара, хлеба и круп.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Жадность производителей и торговых сетей стала одной из главных причин роста цен на отдельные категории продуктов. Об этом в ходе своего выступления в Государственной думе сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — подчеркнул премьер.
Глава кабмина напомнил, что в целях сдерживания роста цен правительство ввело специальные компенсационные механизмы, которые позволили возвращать производителям экспортные пошлины в виде субсидий. Такую поддержку получили производители муки, сахара, хлеба и других продуктов аграрной промышленности, добавил Мишустин.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.
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