Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

Жадность производителей и торговых сетей стала одной из главных причин роста цен на отдельные категории продуктов. Об этом в ходе своего выступления в Государственной думе сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — подчеркнул премьер.

Глава кабмина напомнил, что в целях сдерживания роста цен правительство ввело специальные компенсационные механизмы, которые позволили возвращать производителям экспортные пошлины в виде субсидий. Такую поддержку получили производители муки, сахара, хлеба и других продуктов аграрной промышленности, добавил Мишустин.

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