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Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

Премьер напомнил, какие меры поддержки получили производители, чтобы не допустить подорожания сахара, хлеба и круп.

12 мая 2021, 10:52
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Жадность производителей и торговых сетей стала одной из главных причин роста цен на отдельные категории продуктов. Об этом в ходе своего выступления в Государственной думе сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — подчеркнул премьер.

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Глава кабмина напомнил, что в целях сдерживания роста цен правительство ввело специальные компенсационные механизмы, которые позволили возвращать производителям экспортные пошлины в виде субсидий. Такую поддержку получили производители муки, сахара, хлеба и других продуктов аграрной промышленности, добавил Мишустин.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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