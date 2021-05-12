"Из вредности": В Совфеде объяснили решение США прекратить выдачу виз россиянам

"Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности. Они хотят усложнить процесс, так как американцев в Россию приезжает меньше, чем российских граждан в Америку. Тогда непонятно, чем занимаются такие огромные консульские подразделения, например в Екатеринбурге. Они вообще визы не выдают, а функция любого генконсульства либо выдача виз, либо поддержка своих граждан, которые находятся в России. Поскольку американцев в Свердловской области, я думаю, не так уж много, чем там занимается это генконсульство, непонятно", — отметил он во время разговора с телеканалом "360".