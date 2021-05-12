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"Из вредности": В Совфеде объяснили решение США прекратить выдачу виз россиянам

Сенатор задался вопросом, чем занимаются американские консульские подразделения, если они не выдают визы, а американцев в России не так уж много.

12 мая 2021, 11:15
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

США прекратили выдачу недипломатических неиммиграционных виз гражданам России исключительно из вредности. Такое заявление сделал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности. Они хотят усложнить процесс, так как американцев в Россию приезжает меньше, чем российских граждан в Америку. Тогда непонятно, чем занимаются такие огромные консульские подразделения, например в Екатеринбурге. Они вообще визы не выдают, а функция любого генконсульства либо выдача виз, либо поддержка своих граждан, которые находятся в России. Поскольку американцев в Свердловской области, я думаю, не так уж много, чем там занимается это генконсульство, непонятно", — отметил он во время разговора с телеканалом "360".

Россия вышлет пресс-секретаря Посольства США

Россия вышлет пресс-секретаря Посольства США

По его мнению, эти консульства нужны Америке с одной целью — для наблюдения за процессом выборов в Российской Федерации. Джабаров отмечает, что ему непонятно, как такая деятельность связана с дипломатической работой, и что США уже давно пора понять, что Россия им не враг и своими необдуманными действиями они делают хуже и себе, и всему остальному миру.

Ранее американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти". Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением зеркальных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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