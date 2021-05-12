"Всё правильно": Сенатор оценил ситуацию с высылкой из РФ пресс-секретаря Посольства США
По мнению члена Комитета по международным делам Сергея Цекова, в России о Ребекке Росс "не особо слышали".
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал зеркальным ответом высылку из России пресс-секретаря Посольства США Ребекку Росс. Об этом политик заявил в беседе с Лайфом. Он считает, что ситуация в российско-американских отношениях уже "настолько глубоко нехорошая", отношения настолько испорчены и прежде всего по линии дипломатических ведомств, что эта высылка на работу посольства США не повлияет.
"Мы что-то не особо слышали этого пресс-секретаря Посольства США. Скажем откровенно, работа подобных представителей дипломатических служб нам на пользу не идёт. Поэтому всё правильно. Я думаю, что в России никто не слышит о работе пресс-секретаря американского посольства, в Америке тоже вряд ли. Там они оглашают официальную линию посла, который может озвучивать сам свою точку зрения", — объяснил Лайфу сенатор Сергей Цеков.
Напомним, Россия вышлет из страны пресс-секретаря Посольства США Ребекку Росс, так как она вошла в список десяти дипломатов США, симметрично объявленных персонами нон грата. Источник в МИД РФ заявил, что это решение является не инициативой Москвы, а зеркальным ответом на действия американских властей.
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Ранее Белый дом в рамках новых санкций решил выслать из США часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры. Помимо предложения десяти американским дипломатам покинуть страну Москва рекомендовала послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ. Десять дипломатов США, объявленных персонами нон грата, должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
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