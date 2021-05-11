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МИД России объявил о высылке помощника атташе по вопросам обороны при Посольстве Румынии

Мера носит ответный характер. В конце апреля румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе Посольства РФ в Бухаресте.

11 мая 2021, 14:15

Фото © Pixabay

МИД России объявил о высылке помощника атташе по вопросам обороны при Посольстве Румынии. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства во вторник. Сотрудник посольства должен покинуть территорию нашей страны в течение 72 часов.

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"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля сего года персоной нон грата помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте", — добавили в российском МИД.

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Напомним, что румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе Посольства РФ в Бухаресте в конце апреля. До этого Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. А в знак солидарности с Чехией Словакия сообщила о высылке трёх дипломатов РФ, Литва объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, а Эстония и Латвия решили выдворить по одному дипломату РФ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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