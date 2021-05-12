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Песков призвал стороны арабо-израильского конфликта найти в себе силы для урегулирования

Опираться в этом вопросе следует на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, считают в Кремле.

12 мая 2021, 11:25
<p>Фото © Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images

Стороны арабо-израильского конфликта должны постараться выйти на урегулирование, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле также призвали стороны к сдержанности и выразили обеспокоенность растущим количеством жертв среди гражданского населения.

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

"Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН", — заявил он.

Ранее обстановку в зоне арабо-израильского конфликта Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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