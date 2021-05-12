Песков призвал стороны арабо-израильского конфликта найти в себе силы для урегулирования
Опираться в этом вопросе следует на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, считают в Кремле.
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Стороны арабо-израильского конфликта должны постараться выйти на урегулирование, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле также призвали стороны к сдержанности и выразили обеспокоенность растущим количеством жертв среди гражданского населения.
"Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН", — заявил он.
Ранее обстановку в зоне арабо-израильского конфликта Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.
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