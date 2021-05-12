Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Кремль — об обвинениях украинского нардепа Медведчука в госизмене: Это внутренние дела Украины

Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает политика пророссийским, поскольку он лишь косвенно поддерживает нормализацию двусторонних отношений.

12 мая 2021, 11:41
<p>Фото © ТАСС / Федосенко Наталия</p>

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком, которого на Украине заподозрили в госизмене, поскольку это внутренние дела страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль будет наблюдать за развитием событий.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но мы наблюдаем самым тщательным образом и хотим убедиться, что за этим не стоят политические мотивы, кампанейщина, желание избавиться от политических конкурентов. Это было бы недопустимо с точки зрения современного государства", — сказал Песков.

На Украине депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

На Украине депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

По словам представителя Кремля, несмотря на хорошие отношения с российской властью, Виктор Медведчук не запрашивал у Москвы политического убежища. Песков также добавил, что не считает депутата пророссийским, поскольку он лишь косвенно является приверженцем нормализации двусторонних отношений России и Украины.

Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.

Медведчук рассказал о результатах обыска у него и своём местонахождении

Медведчук рассказал о результатах обыска у него и своём местонахождении

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: В России не планируется вводить отгулы для граждан после прививки от ковида

сегодня в 11:55

Медведчук рассказал о результатах обыска у него и своём местонахождении

вчера в 21:20

В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

сегодня в 11:35

Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов

сегодня в 11:58

"Путешественник во времени" выложил запись с рычанием монстра, которого дайверы найдут через два года

сегодня в 11:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1