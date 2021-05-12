Кремль — об обвинениях украинского нардепа Медведчука в госизмене: Это внутренние дела Украины

Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком, которого на Украине заподозрили в госизмене, поскольку это внутренние дела страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль будет наблюдать за развитием событий.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но мы наблюдаем самым тщательным образом и хотим убедиться, что за этим не стоят политические мотивы, кампанейщина, желание избавиться от политических конкурентов. Это было бы недопустимо с точки зрения современного государства", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, несмотря на хорошие отношения с российской властью, Виктор Медведчук не запрашивал у Москвы политического убежища. Песков также добавил, что не считает депутата пророссийским, поскольку он лишь косвенно является приверженцем нормализации двусторонних отношений России и Украины.

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