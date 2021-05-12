Кремль — об обвинениях украинского нардепа Медведчука в госизмене: Это внутренние дела Украины
Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает политика пророссийским, поскольку он лишь косвенно поддерживает нормализацию двусторонних отношений.
Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком, которого на Украине заподозрили в госизмене, поскольку это внутренние дела страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль будет наблюдать за развитием событий.
"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но мы наблюдаем самым тщательным образом и хотим убедиться, что за этим не стоят политические мотивы, кампанейщина, желание избавиться от политических конкурентов. Это было бы недопустимо с точки зрения современного государства", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, несмотря на хорошие отношения с российской властью, Виктор Медведчук не запрашивал у Москвы политического убежища. Песков также добавил, что не считает депутата пророссийским, поскольку он лишь косвенно является приверженцем нормализации двусторонних отношений России и Украины.
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.
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