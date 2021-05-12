Лайф узнал о серьёзном поражении мозга у студента, задержанного за стрельбу в Казани

Военкомат признал годным к службе Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, несмотря на имеющееся у него поражение головного мозга. Об этом Лайфу сообщил источник.

Изъяв медицинскую карту студента, следователи обнаружили, что в 2017 году врачи поставили ему диагноз "энцефалопатия" — органическое поражение головного мозга. С того же момента он состоял на учёте в местной поликлинике.

Распространёнными симптомами энцефалопатии являются расстройства памяти и сознания, желание умереть, депрессия, шум и боль в голове, а также головокружение. Пациенты с подобными симптомами нередко жалуются на быструю утомляемость, раздражительность, рассеянность, плохой сон и общую слабость. Также врачи отмечают у них апатию, многословие, сужение круга интересов и дефекты речи.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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