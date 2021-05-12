Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лайф узнал о серьёзном поражении мозга у студента, задержанного за стрельбу в Казани

Болезнь может вызывать проблемы с памятью, расстройства сознания, агрессию, апатию и депрессию.

12 мая 2021, 12:13
9327
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Военкомат признал годным к службе Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, несмотря на имеющееся у него поражение головного мозга. Об этом Лайфу сообщил источник.

Изъяв медицинскую карту студента, следователи обнаружили, что в 2017 году врачи поставили ему диагноз "энцефалопатия" — органическое поражение головного мозга. С того же момента он состоял на учёте в местной поликлинике.

Психиатр назвал признаки шизофрении у задержанного за стрельбу в Казани

Психиатр назвал признаки шизофрении у задержанного за стрельбу в Казани

Распространёнными симптомами энцефалопатии являются расстройства памяти и сознания, желание умереть, депрессия, шум и боль в голове, а также головокружение. Пациенты с подобными симптомами нередко жалуются на быструю утомляемость, раздражительность, рассеянность, плохой сон и общую слабость. Также врачи отмечают у них апатию, многословие, сужение круга интересов и дефекты речи.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

"Тихий, спокойный, опрятный": Лайф узнал, как педагоги отзывались о задержанном за стрельбу в Казани

"Тихий, спокойный, опрятный": Лайф узнал, как педагоги отзывались о задержанном за стрельбу в Казани

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман
Леонид Хромов
Леонид Хромов
Николай Озеров
Николай Озеров

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Меркель заявила, что ошеломлена трагедией в Казани

сегодня в 13:26

СК подтвердил наличие заболевания мозга у задержанного за стрельбу в Казани

сегодня в 12:53

Считавшийся погибшим в Казани школьник оказался в списке жертв по ошибке

сегодня в 13:20

Крымчанин захотел проверить бдительность ФСБ и написал о ложном теракте в школе

сегодня в 13:15

Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды

сегодня в 13:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1