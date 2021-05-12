СК: Неадекватное состояние Галявиева мешает расследованию дела о стрельбе в школе
Ранее Лайф рассказывал, что во время трагедии студент мог находиться под действием сильных психотропных веществ.
Скриншот из видео © Telegram / "Еду в Татарстан"
Задержанный за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев ведёт себя неадекватно, что осложняет проведение следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
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"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — говорится в сообщении регионального управления СКР.
Следователи также рассказали, что в последнее время родственники и близкие Галявиева стали замечать за ним чрезмерную агрессию и вспыльчивость.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека. Как сообщал Лайф, после допроса Галявиев дал признательные показания.
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