Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СК: Неадекватное состояние Галявиева мешает расследованию дела о стрельбе в школе

Ранее Лайф рассказывал, что во время трагедии студент мог находиться под действием сильных психотропных веществ.

12 мая 2021, 12:37
10357

Скриншот из видео © Telegram / "Еду в Татарстан"

Задержанный за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев ведёт себя неадекватно, что осложняет проведение следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов

Галлюцинации, агрессия, помутнение: виновник трагедии в Казани мог находиться под действием мощных психотропов

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следователи также рассказали, что в последнее время родственники и близкие Галявиева стали замечать за ним чрезмерную агрессию и вспыльчивость.

Лайф узнал о серьёзном поражении мозга у студента, задержанного за стрельбу в Казани

Лайф узнал о серьёзном поражении мозга у студента, задержанного за стрельбу в Казани

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека. Как сообщал Лайф, после допроса Галявиев дал признательные показания.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Несмотря на всхлипывания общества". После трагедии в Казани Онищенко призвал запретить все агрессивные сайты

сегодня в 13:38

В Госдуме оценили предложение ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

сегодня в 13:37

Меркель заявила, что ошеломлена трагедией в Казани

сегодня в 13:26

Считавшийся погибшим в Казани школьник оказался в списке жертв по ошибке

сегодня в 13:20

Крымчанин захотел проверить бдительность ФСБ и написал о ложном теракте в школе

сегодня в 13:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1