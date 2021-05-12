СК: Неадекватное состояние Галявиева мешает расследованию дела о стрельбе в школе

Задержанный за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев ведёт себя неадекватно, что осложняет проведение следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следователи также рассказали, что в последнее время родственники и близкие Галявиева стали замечать за ним чрезмерную агрессию и вспыльчивость.

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